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150 bin TL'lik kablo çalıp, 6 milyonluk zarar verdiler

Eskişehir'de, asfalt şantiyesinden bitümleme makinesinin 150 bin liralık kablolarını çaldığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA | 29.09.2019 - 16:37..
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmış Mahallesi'ndeki asfalt şantiyesine giren 3 kişi, bitümleme makinesinin yaklaşık 150 bin lira değerindeki kablolarını kopararak, çaldıktan sonra motosikletle kaçtı.

BİR KİŞİ KAÇTI

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi S.D. (19) N.T. (19) ve U.T.'nin (19) aynı mahallede olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan S.D. ve U.T., yakalanırken, N.T. ise kaçtı.

150 bin TL'lik kablo çalıp, 6 milyonluk zarar verdiler

İKİSİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan S.D. ve U.T., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. N.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.

6 MİLYONLUK ZARAR VAR

Öte yandan asfalt şantiyesi yetkilisi, tesiste günde 100 ton asfalt üretimi yaptıklarını ve çalınırken hasar verilen kabloların tamirinin en az 1 ay süreceğini belirtip, zararlarının 6 milyon lira olduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR'de, asfalt şantiyesinden bitümleme makinesinin 150 bin liralık kablolarını çaldığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Firma yetkilileri, kabloların tamir edilmesinin 1 ay süreceğini ve zararlarının 6 milyon lira olduğunu belirtti.
Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmış Mahallesi'ndeki asfalt şantiyesine giren 3 kişi, bitümleme makinesinin yaklaşık 150 bin lira değerindeki kablolarını kopararak, çaldıktan sonra motosikletle kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi S.D. (19) N.T. (19) ve U.T.'nin (19) aynı mahallede olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan S.D. ve U.T., yakalanırken, N.T. ise kaçtı. Gözaltına alınan S.D. ve U.T., sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. N.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.
Öte yandan asfalt şantiyesi yetkilisi, tesiste günde 100 ton asfalt üretimi yaptıklarını ve çalınırken hasar verilen kabloların tamirinin en az 1 ay süreceğini belirtip, zararlarının 6 milyon lira olduğunu belirtti.

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