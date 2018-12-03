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150 kilo olan adam tüp mide ameliyatından sonra öldü

Muğla'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan 29 yaşındaki Mustafa Lüleci, 1 ay sonra hayatını kaybetti.

DHA | 03.12.2018 - 16:01..
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Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci'ye, tetkiklerinin ardından geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı.

TEKRAR RAHATSIZLANDI

Ameliyat sorası Muğla'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

150 kilo olan adam tüp mide ameliyatından sonra öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Bekâr olduğu öğrenilen Lüleci, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Mustafa Lüleci'nin, midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.

150 kilo olan adam tüp mide ameliyatından sonra öldü

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