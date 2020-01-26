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Sokak ortasında bıçaklanan kişi kurtarılamadı

Van’da 150 lira borç verdiği arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sonucu arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklandı.

İHA | 26.01.2020 - 10:17..
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Van'ın İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Ü.O. adlı şahıs, arkadaşından 150 TL borç aldı.

Borcunu uzun süre ödeyemeyen Ü.O., parayı aldığı arkadaşı K.K. ile gündüz vakti karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaşanan gerilimin üzerinden saatler geçtikten sonra K.K., borç verdiği Ü.O.'nun evine önüne gitti. Arkadaşlar arasındaki kavgada bu kez kan döküldü. K.K., Ü.O.'yu bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaşırken; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

150 lira için arkadaşını öldürdü İZLE

10 SAAT SONRA POLİS BULDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise mahallede incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını inleleyen ekipler, şüphelinin K.K. olduğu tespit etti. Yaklaşık 10 saat boyunca arama yapan polis ekipleri, şüpheli K.K.'yı İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Sokak ortasında bıçaklanan kişi kurtarılamadı

150 TL İÇİN ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan şüpheli, Ü.O.’nun kendisinin arkadaşı olduğunu, borç olarak verdiği 150 TL’yi uzun zamandır ödemediğinden dolayı gündüz saatlerinde aralarında tartışma çıktığını, Ü.O.'nun gece geç saatlerinde evine geldiğini, çıkan tartışma esnasında bıçakla yaralayıp evden ayrıldığını anlattı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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