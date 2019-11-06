Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terörist temizliğine devam ederken, en çok mültecinin yaşadığı İstanbul'dan da milyonları aşan sayı azaltılmaya çalışılıyor.

Şimdiye kadar sadece Esenyurt ilçesinden 7 bin Suriyeli göçmen, ülkesine gönderildi. İlçede hala 60 bin kayıtlı, 60 bin kayıtsız göçmen bulunurken; bu sayının içerisinde bugün gönderilen 150 göçmen de yer aldı.

150 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Esenyurt Belediyesi'ne ait 5 otobüs ile 150 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI UĞURLADI

Suriyelileri uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Gitmek isteyen Suriyeli misafirlerimizin taleplerini tamamen karşılıyoruz. Geçmişte de söylediğimiz gibi bize başvuran arkadaşların evlerine gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Onların bütün otobüs ve iaşe organizasyonunu yapıyoruz. Sınırda da Kızılay'ın desteğiyle kendi bölgelerine gidiyorlar." dedi

150 Suriyeli ülkesine döndü VİDEO



7 BİN SURİYELİ GÖNDERİLDİ

Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyonla toplam 7 bin civarında Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü ifade eden Bozkurt, "Tabii bizim bölgemizde hala yaşayan kayıtlı 60 bin, kayıtsız da 60 bin civarında Suriyeli var. Onlarda yine tespitler yapılınca, kendi bölgelerine gönderiliyorlar. Oradaki güvenlik önlemleri artınca, oraya giden kişilerden de olumlu tepkiler alınınca buradaki vatandaşlarda gitmek istiyorlar. Talepleri topluyoruz, bu operasyondan dolayı biraz aksadı ama bundan sonraki süreçte gönüllü dönüşler hızlanacak." diye konuştu.