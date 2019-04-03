Rusya'nın Stavropol şehrinden Oleg Kolvah, ülkesinde başarılı bir pole dance göstercisi. Rus dansçı, bu gösterisi için hazırlıklarını yaklaşık bir yılda tamamladı.
PANİK ATAK GEÇİRDİ
Oleg Kolvah, bu dans gösterisini yaparken güvenlik teçhizatlarını kullanmadı. Rus dansçı bu gösteri için ilham kaynağını annesinin “Daha yükseklerde gökyüzü var” sözlerinde buldu.
1500 metre yükseklikte direk dansı
GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRMEYİ PLANLIYOR
Yüksekte nefes almakta çektiği zorluk nedeniyle gösteri sırasında panik atak da yaşadığını anlatan dansçı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için tehlikeli şovunu tekrarlamayı planlıyor.