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1500 metre yükseklikte direk dansı

Rus direk dansçısı Oleg Kolvah, hiçbir güvenlik önlemi almadan 1500 metre yükseklikte direk dansı yaptı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 15:50..
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Rusya'nın Stavropol şehrinden Oleg Kolvah, ülkesinde başarılı bir pole dance göstercisi. Rus dansçı, bu gösterisi için hazırlıklarını yaklaşık bir yılda tamamladı.

PANİK ATAK GEÇİRDİ

Oleg Kolvah, bu dans gösterisini yaparken güvenlik teçhizatlarını kullanmadı. Rus dansçı bu gösteri için ilham kaynağını annesinin “Daha yükseklerde gökyüzü var” sözlerinde buldu.

1500 metre yükseklikte direk dansı

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRMEYİ PLANLIYOR

Yüksekte nefes almakta çektiği zorluk nedeniyle gösteri sırasında panik atak da yaşadığını anlatan dansçı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için tehlikeli şovunu tekrarlamayı planlıyor.

1500 metre yükseklikte direk dansı

1500 metre yükseklikte direk dansı

1500 metre yükseklikte direk dansı

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