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154 yıllık Osmanlı hanında restorasyon çalışmaları sürüyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve günümüzde çok az örneğinin bulunduğu belirtilen 154 yıllık Veli Paşa Hanı'nda, restorasyon çalışmaları devam ediyor.

AA | 09.03.2019 - 14:58..
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Çorum'da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve günümüzde çok az örneği bulunduğu belirtilen 154 yıllık Veli Paşa Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

YANGINDAN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Yozgat Beylerbeyi Veli Paşa tarafından 1865'te yaptırılan Çepni Mahallesi'ndeki tarihi han, uzun bir dönem "Anadolu Oteli" olarak kullanıldı. Bin metrekare alana inşa edilen iki katlı han, bitişinde bulunan 35 odalı otel kısmıyla 1914 yılında çıkan yangında büyük oranda hasar gördü.

154 yıllık Osmanlı hanında restorasyon çalışmaları sürüyor

Yeniden inşa edilerek bugünkü halini alan yapı, mülk sahipleri tarafından market ve depo olarak kullanıldı. Tarihi han, geçtiğimiz yıllarda da Çorum Belediyesi tarafından turizme kazandırılmak üzere 35 yıllığına kiralandı.

6 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILDI

Çorum Belediyesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) mali desteğiyle başlattığı yaklaşık 6 milyon lira bütçeli restorasyon projesinin, kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi handa, 1.5 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında bağdadi ve tavan işlemleri sona erdi. Tamamlandığında yapılış amacına uygun olarak restoran ve otel olarak kullanılması planlanan tarihi hanın, zemin ve dış cephe bölümlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor.

154 yıllık Osmanlı hanında restorasyon çalışmaları sürüyor

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, tarihi hanı ziyaret ederek, yetkililerden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hanın restorasyonunun kısa sürede tamamlanarak turizme kazandırılacağını söyledi.

"ÜLKEMİZDEKİ NADİR ESERLERDEN BİR TANESİ"

Veli Paşa Hanı'nın Türkiye'de yer alan ender eserler arasında bulunduğunu anlatan Gül, "Restorasyonunu sürdürdüğümüz Veli Paşa Hanı, büyüklüğünün yanı sıra ahşap çatkı sistemiyle inşa edilmesi ve çok kata sahip özellikleriyle, ülkemizde yer alan nadir eserden biridir." dedi.

Hanın, Çorum'un en önemli tarihi yapılarından biri olduğuna işaret eden Gül, "Bu tarihi yapıya önem kazandıran özelliklerden biri de hana sıra dışı bir görünüm katan ve 'Anadolu Oteli' olarak anılan üç katlı bölümün olması." ifadesini kullandı.

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