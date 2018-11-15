Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri canlı bomba yeleğine benzer bir halde yapılan yelek içerisindeki gizli bölmelere satışa hazır halde uyuşturucu madde satışı yapmaya hazırlanan şüpheliyi takibe aldı.

Beraberinde 7 kişinin de bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı.

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Şüphelilerin ikametlerine yapılan şafak operasyonunda, Y.H., F.D., M.A.H., E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö., H.İ.A. ve S.K.’ yı gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise farklı zulalarda, 250 gram metamfetamin, 190 gram esrar, 50 gram kokain, 50 tablet ectasy hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait kartuşlar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan elektrikli ısıtma yapıştırma makinası, paketlenmiş uyuşturucu maddeleri satış yapmak ve gizlemek için özel tasarlanmış yelek ve uyuşturucu maddelerin paketlendiği şeffaf paketler ele geçirildi.

Bilgisayar faresinden ve araba anahtarından hassas terazi ekipler yaptıkları incelemelerde bilgisayarlarda kullanılan kablosuz farelerden ve araba anahtarlarından yapılan hassas terazileri de ele geçirdi.