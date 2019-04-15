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15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

Sağlık merkezinde kendisine ’uyuşturucu’ iğne yapılmamasına sinirlenen bir kişi 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İHA | 15.04.2019 - 18:56..
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1081 Sokak’ta intihar girişimi meydana geldi. İ.A. (27) isimli adam aile sağlığı merkezinde kendisine iğne yapılmasını istedi. Doktorların olumsuz yanıt vermesine sinirlenen İ.A. bir arka sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıktı.

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

Şahsın çatıda olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis çatıya çıkıp İ.A.’yı ikna etmeye çalıştı. Para yardımı ve iğne yapılmasını isteyen İ.A. olay yerine Muratpaşa Kaymakamı’nın gelmesini istedi.

Bunun üzerine kaymakam olduğunu söyleyen bir polis memuru çatıya çıkıp, İ.A. ile konuşsa da başarılı olamadı. Arada ayaklarını sarkıtan ve pencerenin panjuru ve çanak anten üzerine basan İ.A. “Beni kameraya çekin" diye seslendi. Şahsın, sarktığı anlarda vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi ve “yapma, atlama” diye seslendi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı.

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

VATANDAŞLAR MERAKLA İZLEDİ

Onlarca vatandaşın cep telefonu ile görüntü almaya çalıştığı şahsın şimdiye kadar 14 kez intihara kalkıştığı, çeşitli suçlardan yüzün üstünde kaydının olduğu belirlendi. İ.A. polislerin kendisine yardım edeceklerini söylemesi üzerine yaklaşık 3 saat sonra ikna edilerek indirildi. Sağlık kontrolü yapılan İ.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

15’inci intihar teşebbüsünde 3 saatte ikna edildi

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