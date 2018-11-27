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16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Uşak polisi yaptığı güvenlik uygulamalarında suç makinesi bir şüpheliyi yakaladı.

İHA | 27.11.2018 - 10:05..
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CZ

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir şahsın GBT sorgulamasını yaptı.

16 SUÇTAN ARANIYORDU

Yapılan sorguda; Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Hırsızlık, Yaralama, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Mermi Satın Alma, Taşıma ve Bulundurma, Çocuğun Soy Bağını Değiştirmek suçları olmak üzere 16 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı.

ARTIK CEZAEVİNDE

Toplamda da 11 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile 4 bin 200 TL adli para cezası bulunan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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