16 GB RAM'li Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri ortaya çıktı

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans akıllı telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, oldukça üst seviye özelliklere sahip Mi Mix 4 modeli üzerinde çalışıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağı şu an için bilinmese de telefona ait bazı özellikler internette sızdırılmış durumda.

Ortaya Xiaomi Mi Mix 4 özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

XIAOMI MI MIX 4 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi Mix 4'ün sahip olduğu ekran boyutu henüz bilinmese de ekranın, 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED paneller kullanacağı belirtiliyor. Qualcomm'un piyasadaki en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'ten güç alacak Xiaomi Mi Mix 4, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile oldukça üst seviye özellikler sunacak.

64 MP çözünürlüğe sahip kamera ile piyasaya çıkacağı iddia edilen Xiaomi Mi Mix 4, 100W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu da demek oluyor ki telefonun bataryası, dakikalar içinde tam şarj olabilecek. Aynı zamanda toza ve suya karşı dayanıklılığı simgeleyen IP68 sertifikasına da sahip olacak telefon hakkında şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor.

Eğer bu sızıntılar doğruysa Xiaomi Mi Mix 4'ün, piyasadaki en güçlü akıllı telefon olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bu özelliklerden hiçbirinin Xiaomi tarafından doğrulanmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Şirketten herhangi bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Bu sızıntıların doğru olduğu takdirde sizce telefonun fiyatı nasıl olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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