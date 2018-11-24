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16 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski askeri personeller de var.

İHA | 24.11.2018 - 14:33..
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen 1 üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden 1 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

2 ZANLI ARANIYOR

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35’i, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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