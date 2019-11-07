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16 yaşındaki çocuktan çay ocağına silahlı saldırı

Husumetlisini çay ocağında yakalayıp ateş eden 16 yaşındaki genç, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

DHA | 07.11.2019 - 12:42..
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Çorum'un Ulukavak Mahallesi Varilli Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında, 16 yaşındaki H.Ş., arasında husumet bulunduğu Kasım Özdemir'e tüfekle ateş etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda, Kasım Özdemir ile çay ocağında bulunan müşterilerden Doğan Kınay, İbrahim Yılmaz ve Bekir Karaboğa vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. H.Ş. ile yanında bulunan T.Ş. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı -2

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kısa sürede H.Ş. ile T.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı -1

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı -3

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı -4

16 yaşındaki çocuk çay ocağına ateş açtı: 4 yaralı -5

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