16 yaşındaki kız çocuğu babasını öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde imam nikahlı eşi ve kızıyla birlikte yaşayan 55 yaşındaki İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı 16 yaşındaki Berfin Ö.'yle tartışma yaşadı.

İMAM NİKAHLI EŞİ POLİSİ ÇAĞIRDI

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. İlhami Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay anında evde bulunan İlhami Ö.'nün imam nikahlı eşi Dilek C.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE GÖZALTI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhami Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis evde yaptığı incelemenin ardından Berfin Ö.'yü suç aletiyle bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.