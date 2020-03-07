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16 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi geçirip, öldü

Iğdır'da lise öğrencisi, okula gitmek için beklediği otobüs durağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

DHA | 07.03.2020 - 15:47..
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Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde Azer (35) ve Önder Parlar (39) çiftinin 3 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki İsrafil Parlar, öğrencisi olduğu Iğdır 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki destekleme ve yetiştirme kursuna gitmek için evden çıktı.

Arkadaşlarıyla birlikte durakta otobüs bekleyen liseli İsrafil, bir anda yere yığıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Parlar, çevredekilerin çağırması üzerine olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Liseli gencin kalp krizi geçirdiğini duyan ailesi ve okuldaki öğretmen ve arkadaşları hastaneye akın etti. Liseli İsrafil Parlar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Otopsisi tamamlanan öğrenci, Karakoyunlu ilçesinde toprağa verildi.

16 yaşındaki lise öğrencisi kalp krizi geçirip, öldü

VEFAT PAYLAŞIMI

Iğdır 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Naciye Parlar, öğrencilerinin vefatıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden bir mesaj paylaştı. Parlar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir şehitlerimize ve Iğdır şehidimize üzülürken bu sabah acı bir kayıpla daha güne başladım. 10'uncu sınıf öğrencimiz İsrafil Parlar okulda destekleme ve yetiştirme kursuna gelmek üzere evden çıkıyor ve araç beklerken kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumuyor. Acımız büyük, ecel yaş gözetmiyor artık. Daha 16 yaşında pırıl pırıl bir evlat, bir öğrenci uçtu gitti elimizden. 70'inci Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun inşallah. Allah ailesine sabırlar versin."

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