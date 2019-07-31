16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Bahçilevler’de, 16 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Kazada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken, arkasındaki 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Şirinevler istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki Emir Aksakal, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet, önce refüje ardından trafik tabelasına çarpıp devrildi.
Kazada motosikletin devrilmesi sonucu kafasını refüje çarpan sürücü Aksakal ile arkasındaki 15 yaşındaki M.G. yaralandı.
Kazanın haber verilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 16 yaşındaki Aksakal’ı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne, yolcu koltuğunda oturan M.G.’yi ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Durumu ağır olan 16 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜNÜN ARKASINDA OTURAN ÇOCUĞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Hastanedeki M.G.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.