1 600 kilo kedi ve köpek mamasını hayvanseverlere dağıttı Antalyalı kadın avukat, hayvanlara eziyet ettiği için tartıştığı ve kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayetçi olduğu komşusuyla uzlaşmaya gitti.

2 16 yaşındaki Suriyelinin bebeğini devlet sahiplendi Adıyaman'da doğum yapan 16 yaşındaki Suriyelinin bebeğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıkarak Esra adını verdi.

3 Erzurum'da otostop çeken kız trafik kazasında öldü Doğum günü partisinden dönen kızlar, araç bulamayınca otostop çekerek eve gitmek zorunda kaldı. Alkollü olduğunu sonradan anladıkları sürücü kaza yaptı ve kaza sonrası Berrak K. hayatını kaybetti.

4 Bursa'da kapkaççı polisten kaçamadı Sokak ortasındaki bir kadının telefonunu çalan şüphelinin yüzünü kapatıp koşması da işe yaramadı.

5 Küçük İskender’in ardından şiirlerinden seçkiler Çağdaş şiirimizin özel isimlerinden Küçük İskender, hayata veda etti. Onu en güzel şiirlerini okuyarak uğurlayalım…

6 2019 kurbanlık fiyatları Geçen yıla oranla büyükbaş hayvanlarda 1.000 lira, küçükbaş hayvanlarda 250 lira fiyat artışı yaşanması bekleniyor.