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16 yaşındaki Suriyelinin bebeğini devlet sahiplendi

Adıyaman'da doğum yapan 16 yaşındaki Suriyelinin bebeğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıkarak Esra adını verdi.

İHA | 03.07.2019 - 16:36..
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Adıyaman’da 16 yaşındaki Suriyeli kızın doğurduğu bebeğe devlet sahip çıktı.

Eşinin Suriye’de olduğu iddia edilen 16 yaşındaki Suriyeli Rahaf El Cesim, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde bir kız bebek dünyaya getirdi.

Henüz 16 yaşında olan Rahaf El Cesim, babasının da Suriye’de yaşadığını iddia ederek bebeğini sahiplenmedi.

16 yaşındaki Suriyelinin bebeğini devlet sahiplendi

(Fotoğraftaki kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı personel)

SEVGİ EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kimsenin sahiplenmediği bebek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

4 gün boyunca hastanenin Yeni Doğan Servisinde tedavi gören kız bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak kuruma bağlı Sevgi Evlerine götürüldü.

Bebeğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Esra ismi verildi.

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