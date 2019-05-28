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16 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İzmit’te yakalandı

4 ilde çok sayıda hırsızlık olayına karışan, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile firari olarak aranan şahıs, İzmit’te çıktı.

İHA | 28.05.2019 - 17:09..
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İstanbul, Eskişehir ve Kocaeli’de birçok hırsızlık suçunun faili olduğu belirlenen Emin A. (18) adlı şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince takip edilerek Kuruçeşme Meydanda yapılan operasyonla yakalandı.

16 YIL HAPİS CEZASI VARDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın hakkında yapılan incelemede 2 defa cezaevinden firar ettiği, 2018 Aralık ayından beri kaçak olduğu ve 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Hırsızlık, yağma, gasp ve konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen suç makinesi, emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede de işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

16 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İzmit’te yakalandı

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