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İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri özellikle Sabuncubeli mevkisinde tuzlama çalışması yaptı.

DHA | 25.12.2018 - 19:33..
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İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'de gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu'nda ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı. Kar yağışının etkisini artırdığı bu bölgede kar küreme araçları da hazır bekletildi. İzmir'e kar yağmasını fırsat bilen yoldan geçen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek, kar topu oynadı. Bazı kişiler de hatıra kalması için selfie çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

İzmir'de kar yağışı VİDEO

ÖDEMİŞ'TE BEYAZ ÖRTÜ

Ödemiş'te dün gece başlayan yağmur, havanın daha da soğumasıyla bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Ödemiş'in özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahalleleri beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 21'inci Şube Şefliği ekiplerinin, kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanması veya olası buzlanma meydana gelmesi ihtimali üzerine hazır bekletildiği bildirildi.

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

İzmir'i kar etkisi altına aldı

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