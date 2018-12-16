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1600 yıllık lahidi satmaya çalışırken yakalandılar

Isparta'da Roma Dönemi'ne ait, bin 600 yıllık Sidamara lahidinin duvar parçasını 700 bin liraya satmaya çalışan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İHA | 16.12.2018 - 15:24..
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, merkeze bağlı Kuleönü Kasabası’nda bir şahsın, elindeki tarihi eseri 700 bin lira karşılığında pazarlamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili araştırma yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet D. (58) ve elindeki tarihi eser parçasının satışı için aracılık ettiği belirlenen Yılmaz D. (26), Bektaş A. (40) ve Olcay A. (37) adlı şahısları kıskıvrak yakalandı.

1600 yıllık lahidi satmaya çalışırken yakalandılar

LAHİT 1600 YILLIK

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Mehmet D.’nin, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 1600 yıllık olduğu değerlendirilen ve Roma Dönemi’ne ait olduğu tespit edilen 90 santimetre boyunda ve 70 santimetre çapındaki Sidamara lahdine ait duvarın bir parçası ele geçirildi.

1600 yıllık lahidi satmaya çalışırken yakalandılar

Ele geçirilen tarihi eserin, gerekli çalışmalar sonrasında Isparta Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

1600 yıllık lahidi satmaya çalışırken yakalandılar

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