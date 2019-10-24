Tunceli sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor

Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve yöre halkı tarafından "doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel VİDEO



HER MEVSİM AYRI GÜZEL

Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyündeki ormanlar başta olmak üzere, bu ilçe ile Nazımiye ilçesi arasında kalan bölgedeki ormanlarda yer alan meşe, ceviz ve kavak ile doğada kendiliğinden yetişen çeşitli yabani meyve ağaçları, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

RENKSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Özellikle sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı ve kırmızının her tonuna bürünen ve Tunceli'den Bingöl sınırına kadar uzanan bölgedeki ormanlar, adeta görsel şölen sunuyor.

Yörede yaklaşık bir ay süren renk cümbüşü, doyumsuz manzaralar oluşturuyor.