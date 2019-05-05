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Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği terör saldırısında şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi.

DHA | 05.05.2019 - 09:29..
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Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Dün Hakkari Şemdinli'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.

Şehit askerler bugün memleketlerine uğurlandı. Törende silah arkadaşları şehitlerin naaşını taşıdı.

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

Şehit askerlerden biri Adana'nın İmamoğlu ilçesinden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan (28) diğeri de Afyonkarahisarlı piyade sözleşmeli er Servet Akkuş olduğu öğrenildi.

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

3 AYLIK OĞLU VARDI

Afyonkarahisar'da ki şehidin mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş, eşi Hatice Akkuş ve 3 aylık oğlu Bora Efe Akkuş'un Çalışlar köyünde ikamet ettiği belirtildi. Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un vatani görevini yaptıktan sonra piyade sözleşmeli er olarak göreve başladığı kaydedildi.

Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Diğer şehidimiz Adana'nın İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyü'nden Sözleşmeli Er Mehmet Erdoğan olduğu öğrenildi. Şehit Mehmet Erdoğan'ın 3 ay önce evlendiği belirtilirken oğullarının şehit haberini alan baba evinde ise yas hakim oldu. Şehit Mehmet Erdoğan cenazesinin yarın öğleden sonra Sevinçli Köy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Diğer şehitlerimizin isimleri ise şöyle:

Deniz Yüzbaşı- Celaleddin Özdemir

Piyade Sözleşmeli Er- Ethem Barış

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