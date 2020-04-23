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Trump'tan Ramazan mesajı

"Bu kutsal zamana inananlara inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum." diyen ABD Başkanı Trump, tüm dünyadaki Müslümanlara huzurlu bir Ramazan diledi.

AA |
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Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Trump, mesajında, hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir Ramazan temennisinde bulundu.

Ramazan'ın tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman için oruç tutarak, Kur'an okuyarak, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek geçtiğini belirten Trump, bu ayın iyilik yaparak, manevi yolculuklarının amacı konusunda bir tazelenme ve inançlarında güçlenmeleri için fırsat olduğunu belirtti.

"İSLAM'IN ÖNE ÇIKARDIĞI BARIŞ, SEVGİ, SAYGI..."

Trump, mesajında, "Bu eylemler, İslam inancının öne çıkardığı barış, nezaket, diğerlerine karşı sevgi ve saygı gibi evrensel değerlerle yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Ramazan mesajı

Son aylarda, zor zamanlarda dua etmenin gücünü bir kez daha gördüklerine işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"BEREKETLİ BİR RAMAZAN DİLİYORUM"

"Hem ABD’deki hem de tüm dünyadaki Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir Ramazan diliyorum. Mübarek Ramazan ayının başladığı bu günde, bu kutsal zamana inananlara rahatlamaları ve inançlarını yenilemeleri için dua ediyorum. Ramazan mübarek olsun."

Trump'tan Ramazan mesajı

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