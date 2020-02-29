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166 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

İzmir'de 166 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs operasyon ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 29.02.2020 - 04:13..
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İzmir  Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir aranması bulunan ve 'Silahlı yağma, kamu malına zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından aranan şahıs hakkında ihbar aldı.

KESİNLEŞMİŞ 166 YIL HAPİS CEZASI VAR

Harekete geçen ekipler, hakkında kesinleşmiş 166 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirtaş’ı yakalamak için ilçedeki kaldığı otele baskın düzenledi. Hasan Demirtaş, 'Mesut Demirtaş' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demirtaş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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