Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü.

1FETÖ’cülere ABD meclisinden övgü
Virginia Delegeler Meclisi’nde konuşan ABD’li politikacı Mark Sickles, firari FETÖ’cüler Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilici’yi mecliste cesur gazeteciler olarak tanıttı.
2Samsun'da adliye çıkışı bıçaklı kavga
Samsun'da yaşayan P.P. (16), adliye çıkışı tartıştığı, yengesinin arkadaşı olduğu öne sürülen V.K.'yı omzundan bıçakladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
3Doğu Ekspresi yazın başka kışın başka güzel
Uzun yıllardan bu yana Ankara-Kars arasında seyrüsefer eden Doğu Ekspresi en çok kış aylarında tadına doyum olmaz bir seyahat vaat ediyor ama yine de yazı ayrı, kışı ayrı bir tat sunmaya devam ediyor.
715 Temmuz darbe girişimi davasında karar
İzmir İstinaf Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 temmuz darbe girişimine ilişkin 137 sanıklı davayı karara bağladı. Toplam 104 sanığın müebbet hapis cezaları onaylandı.