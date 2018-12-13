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Erzurum beyaza büründü

Gece saatlerinde etkisi artıran kar yağışı sonrası, bazı yollar trafiğe kapandı.

AA | 13.12.2018 - 11:53..
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Erzurum’da, dün akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran ve özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

BAZI YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Kent merkezinde ve ana arterlerde ulaşımda sorun yaşanmazken, kırsaldaki çok sayıda mahalle yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Erzurum beyaza büründü

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile kara yolları görevlileri, söz konusu mahallelerin yollarını tekrar açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin iş makinesi desteğindeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

Erzurum beyaza büründü

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