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17 bin TL ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Bilecik’teki evinin bahçesinde 17 bin liralık sermaye ile keçi alıp, süt ve peynir üreten ev hanımı, şimdilerde istenilen siparişlere yetişemiyor.

İHA | 08.09.2019 - 11:55..
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinden oğlunun öğrenimi için Pazaryeri ilçesine gelen Kezban Güvercin, yaptığı girişimcilik ile bütün kadınlara örnek oluyor.

15 KEÇİ ALDI, GİRİŞİMCİ OLDU

Güvercin, elinde bulunan 17 bin liraya 15 tane keçi satın aldı. Şu anda 12 keçiden günde 18 litre süt alan Güvercin, amacının bir keçi çiftliği olduğunu söylüyor. Ayda yaklaşık 5 bin lira gibi bir para kazanan Kezban Güvercin, aile ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunuyor.

17 bin TL ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

KUAFÖRLÜKTEN HAYVANCILIĞA

Keçilere yaklaşık 8 aydır baktığını söyleyen Kezban Güvercin, “Hayvancılık işini 2 yıldır düşünüyordum. Daha önce kuaförlük falan yaptım ama artık insanlarla uğraşmaktan sıkıldım. Doğrusu böyle bir şeyi düşünüyordum. Nasip böyle oldu. Geldim 7-8 ay oldu başlayalı, şimdi de güzel gidiyor elhamdülillah.” dedi.

17 bin TL ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

DAHA DA BÜYÜTECEK

İşini severek yaptığını belirten Güvercin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Adana’dan aldım hayvanları. Biraz birikmiş param vardı. Biraz da üstüne ekledim 17 bin lira gibi başladım. Şu anda da durum güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek. Daha da büyütmeyi düşünüyorum. Günde şu an 18 litre süt alıyorum. 12 tane sağılır keçim var. Sütün litresini 8 liradan satıyorum. Peynirin kilosunu da 35 liradan veriyorum. Aslen Bozüyüklüyüm ve benim pazarım da orası açıkçası. Süt olarak daha çok satış yapıyorum Bozüyük’te ama peynir olarak Bilecik, Eskişehir, Kütahya bölgelerinde tanıdıklarım var. Onların vasıtasıyla da güzel gidiyor şu anda. Hatta siparişlere yetişemiyorum bile diyebilirim.”

17 bin TL ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor


"TEMİZLİĞİ BIRAKSINLAR"

2 yılda 50 hayvana ulaşmayı planladığını belirten girişimci Kezban Güversin, “Sonra daha da büyüyecek inşallah. Tabi burada kalmaz o zaman. Destekleyenler oluyor. Özellikle de hanımlardan destek alıyorum. Hanımlara da tavsiye ediyorum. Evde temizlik yapmayı bırakıp, böyle işlere atılsınlar. Üretmek çok güzel bir şey. Ben bunun keyfini alıyorum.” diye konuştu.

17 bin TL ile başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

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