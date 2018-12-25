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17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Gaziantep merkezli 17 ilde FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenenj operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

DHA | 25.12.2018 - 18:08..
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı.

29 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

17 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

 



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