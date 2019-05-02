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1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'un 20 ilçesinde 105 yerden hırsızlık yapan çete çökertildi. Hırsızların lüks otomobillerin direksiyon ve ekranları ile inşaat malzemeleri çaldığı belirlendi.

İHA | 02.05.2019 - 12:55..
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İstanbul’da 20 ilçede hırsızlık yapıldığına dair çok sayıda şikayet alan emniyet güçleri, bir çetenin 105 adresten hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN HIRSIZLIK ANLARI İZLENDİ

Şikayetlerle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmanın ardından polis, olayların yaşandığı yerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ele başılığını Fırat G. (25) ve Selman D.’nin (30) yaptığı çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından polis, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt, Avcılar, Esenler, Başakşehir, Zeytinburnu ve Bağcılar ile Mardin’de özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1’i kadın 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 25 bin lira ve 2 çalıntı otomobil ele geçirildi.

1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

SABAH SAATLERİNİ ÖZELLİKLE SEÇTİLER

Polis ekipleri, şüphelilerin hırsızlık olaylarını 05.00 ile 08.00 saatleri arasında gerçekleştirdiklerini ve bazı çete üyelerinin aynı evde kaldığını belirledi. Ayrıca şüphelilerin 1 milyon 700 bin lira değerinde hilti, matkap gibi elektronik inşaat malzemeleri ve lüks otomobillerin direksiyonları ile “hayalet” diye tabir edilen ekranlarını çaldıklarını tespit etti.

1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

12 DOSYA İLE ADLİYEYE

Lüks yaşam sürdükleri öğrenilen şüphelilerin, çaldığı direksiyon ve ekranları hemen satarak elden çıkarttıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler götüreh polis ekiplerinin ellerindeki 12 dosya ise dikkatlerden kaçmadı.

1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

1.7 milyonluk hırsızlık yapan çeteye operasyon: 9 gözaltı

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