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17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

Karabük'te beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde top oynarken aniden fenalaşan 17 yaşındaki Emirkan Erişoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA | 12.03.2019 - 08:34..
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11’inci sınıf Makine Teknolojileri Bölümü öğrencisi Emirkan Erişoğlu, beden eğitimi dersinde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken bir anda yere yığıldı.

Durumu gören beden öğretmeninin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erişoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erişoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Üzüntüden fenalaşan beden eğitimi öğretmeni ise özel hastaneye götürülürken, acı haberi alarak hastaneye gelen Erişoğlu’nun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Emirkan cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü
17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü

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