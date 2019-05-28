taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0719
Euro
6.7964
Altın
1283.59
Borsa
85545.4
Gram Altın
250.64

17 yaşındaki genç babasını bıçakladı

Adana'da 17 yaşındaki O.Ö., annesiyle tartıştığı babası İbrahim Ö.'yü bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı

DHA | 28.05.2019 - 08:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çok kan kaybeden İbrahim Ö., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

17 yaşındaki genç babasını bıçakladı

BAKKALDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin birkaç yüz metre uzağındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. O.Ö.'yü Emniyet Müdürlüğü'ne götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

17 yaşındaki genç babasını bıçakladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

14
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

61
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

37
David Beckham yıllar sonra yeniden Old Traffod çimlerinde

David Beckham yıllar sonra yeniden Old Traffod çimlerinde

19
Türk astronomi fotoğrafçısının karesi 'NASA' seçkisinde

Türk astronomi fotoğrafçısının karesi 'NASA' seçkisinde

7
İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

39
Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir