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17 yaşındaki genç birlikte alkol içtiği arkadaşını öldürdü

Adana'da beraber alkol aldığı 17 yaşındaki arkadaşı M.T. tarafından bıçaklanan Mert Özgencil, hayatını kaybetti.

DHA | 10.06.2019 - 08:46..
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Seyhan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Mert Özgencil, M.T. ve bir arkadaşı, sulama kanalı kıyısında alkol alıp sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında Özgencil ve M.T., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Özgencil, kanlar içinde yığılırken, M.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17 yaşındaki genç birlikte alkol içtiği arkadaşını öldürdü

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