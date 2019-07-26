17 yaşındaki genç serinlemek için girdiği suda boğuldu

17 yaşındaki Memiş Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Adıyaman'ın Besni ilçesi Sugözü Mesire Alanı'na gitti.

ÇIRPINDIĞINI GÖREN ARKADAŞLARI ATLADI AMA KURTARAMADI

Piknik sırasında serinlemek için mesire alanındaki çaya giren Yıldız'ın bir süre çırpındığını fark eden arkadaşları, suya atlayarak genci sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyarak Besni Devlet Hastanesine gelen gencin ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.