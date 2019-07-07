17 yaşındaki gence cinsel istismar iddiasına gözaltı

A.Ö. (41) isimli şahıs Kemer Köprü Mahallesi’ndeki Halk Otobüsü duraklarında 17 yaşındaki gence 50 lira karşılığında gezip, eğlenme teklifinde bulundu. Şahsa tepki göstererek olay yerinden uzaklaşan genç, 155’i arayarak şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ TERMİNALDE YAKALANDI

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği şahsı şehirlerarası otobüs terminalinde kıskıvrak yakaladı.

DOLANDIRICI VE CİNSEL İSTİSMAR ZANLISI ÇIKTI

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 5 ilde dolandırıcılık suçlarından arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı tespit edildi. Şahsın ayrıca Tokat, Uşak, Kocaeli, Eskişehir, Nevşehir, İzmit, Mardin ve Kayseri illerinde dolandırıcılık suçundan Kocaeli Gebze ilçesinde de çocuğun cinsel istismarı suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.