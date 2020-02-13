17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 9 tutuklama

Gaziantep Çamlık Park'ta 9 Şubat Pazar günü ölü bulunan Samet Çalışkan’ın bıçaklanarak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

10 KİŞİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekipler, cinayet zanlıların peşine düşmüş, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından yapılan teknik, fiziki takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen 10 kişi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

10 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Furkan U. ve kız arkadaşı S.A'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı. Şahıslardan S.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Furkan U'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.