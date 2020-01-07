taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9621
Euro
6.6654
Altın
1567.62
Borsa
112814.31
Gram Altın
300.963
Bitcoin
47327.59

17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

Sivas’ta 256 kiloluk genç, çevresindekilerin bakışları ve arkadaşlarının dalga geçmesine dayanamayarak iki yılda 116 kilo vermeyi başardı.

İHA | 07.01.2020 - 10:56..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Sivas’ta yaşayan 17 yaşındaki Harun Döleksöz’un hayatı, küçük yaşlardan itibaren almaya başladığı aşırı kilolar yüzünden kabusa dönmüştü.

15 yaşında 256 kiloya ulaşan Deleksöz, dev cüssesiyle hareket etmekte güçlük çektiği için günlük hayattaki birçok aktiviteyi gerçekleştiremiyordu.

DALGA GEÇMELERİNDEN BIKTI

Çevresindekilerin meraklı bakışları ve arkadaşlarının alaysı sözlerinden bıktığı için sokağa bile çıkmak istemeyen genç, kilo vermeye karar verdi.

17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

100 KİLONUN ALTINA DÜŞMEYİ HEDEFLİYOR

Cerrahi operasyonları reddeden genç, sağlıklı kilo vermek için spor yapmaya başladı. İki yıl boyunca aralıksız spor yaparak 116 kilo vermeyi başaran genç, 140 kiloya düştü. 17 yaşındaki Harun Döleksöz şimdi spora devam edip, 100 kilonun altına inmeyi hedefliyor.

17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

2 YILDA 116 KİLO VERDİ

Çevresindeki insanların alaycı davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Döleksöz , sağlıksız yöntemlerle hızlı kilo vermek yerine doğal yöntemlerle kilo vermeyi tercih ettiğini söyledi. Döleksöz, “Ben 17 yaşındayım. İlk spora başlamamdan bu yana yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl önce spor yapmaya başlamıştım. 256 kiloydum, herkes dalga geçiyordu. Bazı tanıdıklarım her gördüğü yerde alaycı bir şeyler söylüyordu. Zoruma gitti bu durum. Bir zaman sonra ve spora başladım. 2 yıllık süreçte 256 kilodan 140 kiloya düştüm, 116 kilo verdim. Hayatımdan çok memnunum. Artık söylenenleri umursamıyorum. Doğal bir şekilde spor yaparak kilo verilebiliyormuş." dedi.

17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

"HERKES DÖNÜP BANA BAKIYORDU"

Spora başlamadan önce dev cüssesi ile hareket etmekte güçlük çektiğini kaydeden Döleksöz, toplum içerisine çıkmakta problem yaşadığını ifade ederek, “Spora başlamadan önce insan içine çıkamıyordum. Bir yere gidemiyordum, arkadaşlarımla gezemiyordum. Yürümekte güçlük çekiyordum. Şimdi rahat bir şekilde istediğim yere gidebiliyorum, istediğim ortamda oturabiliyorum. Önceden insanların yanında rahat bir şekilde oturamıyordum. Herkes dönüp bana bakıyordu. Ama artık öyle bir sıkıntım yok. Azim yaptım. İlk başladığımda hiçbir şey yemedim. Ameliyat olmamı birçok kişi söyledi. Ama ben kimseyi umursamadım. Ameliyata hiç iyi bakmıyorum. İnsanda azim olunca her şeyi yapabiliyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok iyiyim, hiçbir problemim yok.” dedi.

17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

2 TERAZİ KIRDI

Fitness eğitmeni Sami Kodaz, sporcusunun dev cüssesiyle spor salonunda 2 defa terazi kırdığını belirterek, “Harun ilk geldiğinde 256 kiloydu, biz bile kilo vereceğine inanamamıştık. Azimle çalıştı ve başardı. Kimileri ameliyat olmasını söylemiş. Spor salonunda kilo veremeyeceğini söyleyenler olmuş ama şu an 140 kiloya kadar düştü. 2 defa terazimizi kırdı. Yürüyemiyor ve giydiği elbiseler olmuyordu. Biz de bu durumlarda Harun’u zorladık. Azminin sonucunda başardı.” şeklinde konuştu.

17 yaşındaki Harun, sporla 2 yılda 140 kiloya düştü

İlginizi Çekebilir
Kalbe faydalı 10 harika besin
Yediğiniz ve içtiğiniz her şey kalp sağlığınızı etkiler. Peki, sağlıklı bir kalp için hangi besin, ne kadar tüketilmeli? Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, kalbe faydalı 10 harika besini paylaştı.
Sağlık kurumlarına gönderilen kıyafet genelgesi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurumlara gönderdiği talimatta, kıyafetlerin "edep, adap ve inanca göre" uygun olması istendi.
Tatlıses'ten yeni yatırım: Tatlıses Saç Ekimi Merkezi
Bir çok alanda başarılı girişimleriyle kendilerinden söz ettiren Tatlıses grubu yeni bir sektörde isimlerini duyurdu.
Üst solunum yolu hastalıklarında öncelik aile hekimi
Sağlık Bakanlığı, kış aylarında sık sık rastlanan üst solunum yolu hastalıklarında acil yerine aile hekimine gidilmesi gerektiğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

114
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

413
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

68
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

57
ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

ABD Savunma Bakanı Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu

78
Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

Patates ve kuru soğan ihracatına kısıtlama

74
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

391
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir