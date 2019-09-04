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17 yaşındaki İngiliz tek tip beslenmekten kör oldu

İngiltere'de yaşayan 17 yaşındaki bir genç, 10 yıldır abur cuburla beslendiği için görme ve işitme kaybı yaşadı.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 09:24..
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Paketlenmiş gıdaların çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu bilinse ve resmi olarak kanıtlanamazsa da İngiltere'de yaşanan bir olay adeta bunu kanıtlar nitelikte...

TEK TİP BESLENİYORDU

10 seneye yakın bir süredir tek tip beslenen özellikle de patates cipsi, patates kızartması, beyaz ekmek ve işlenmiş et ağırlıklı beslenen 17 yaşındaki İngiliz, hiç beklemediği bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

17 yaşındaki İngiliz tek tip beslenmekten kör oldu

GÖRME VE İŞİTME KAYBI YAŞADI

15 yaşında yaşadığı işitme ve görme kaybını dikkate almayan genç, 2 sene sonra kötüleşen işitme ve görme yetileri için hastaneye başvurdu.

VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLI

Hastanede kendisini muayene eden Dr. Denize Atan, gencin, sürekli abur cubur tüketimi sonucu vitamin eksikliği görüldüğünü ve buna bağlı olarak optik nöropati (sinir rahatsızlığı) yaşamasına neden olduğunu açıkladı.

Dr. Atan, zayıf beslenme ile görme kaybı arasındaki bağa dair yeterince farkındalık olmadığını ifade etti.

17 yaşındaki İngiliz tek tip beslenmekten kör oldu

RAPORU AÇIKLANDI

Hastanın raporunda ise, ‘B vitamini ve bakır eksikliğinin de görme ve işitme kaybına neden olmuş olabileceği' belirtildi. Ayrıca Dr. Atan gencin kemiklerindeki zayıflığın da D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı, yeterince balık yağı, peynir ve yumurta tüketmemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

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