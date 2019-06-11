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17 yaşındaki Şeyma'dan 56 gündür haber yok

Afyonkarahisar'da, ailesiyle beraber oturduğu evden 16 Nisan'da ayrılan genç kızdan günlerdir haber alınamıyor.

DHA | 11.06.2019 - 14:23..
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Mecidiye Mahallesi'nde, anne ve babasıyla birlikte yaşayan Şeyma Erdin, 16 Nisan'da ailesi evde yokken dışarı çıktı.

Bir süre sonra eve dönen ailesi, Şeyma'yı göremeyince güvenlik güçlerine haber verdi.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA DÖNMEDİ, 56 GÜNDÜR ORTALIKTA YOK

Yapılan aramalara rağmen izine rastlanılmayan Şeyma Erdin'in bulunması için polis ekipleri 56 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Şeyma Erdin'in hayatından endişe eden ailesi, kendisini görenlerden ya da yerini bilenlerden polise haber vermesini istedi.

17 yaşındaki Şeyma'dan 56 gündür haber yok

17 yaşındaki Şeyma'dan 56 gündür haber yok

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