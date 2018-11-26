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Benzin ve motorine indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Haber Merkezi | 26.11.2018 - 16:44..
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 23 kuruş, benzinde ise 15 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,05 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,21 liradan 5,98 liraya, İzmir'de 6,29 liradan 6,06 liraya inecek.

KASIM AYINDA BENZİNE BEŞİNCİ İNDİRİM

Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,24 liradan 6,09 liraya, İzmir'de 6,34 liradan 6,19 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

Kasım ayında bu miktarın altına inilmesiyle motorine ikinci, benzine ise beşinci kez indirim geldi.

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