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1720 yıllık Roma sikkesine rekor fiyat

İngiltere'de mart ayında bir tarlada bulunan Roma dönemine ait sikke, açık artırmada 552 bin sterline (yaklaşık 4 milyon TL) alıcı buldu.

AA | 11.06.2019 - 23:24..
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Independent'ın haberine göre, Kent şehrinde bir tarlada bulunan sikkenin, İngiltere'yi yöneten Romalı imparator Allectus adına basılan ve nadir bulunan altın paralardan olduğu belirtildi.

TAHMİN EDİLENDEN 5 KAT FAZLA FİYATA SATILDI

Yaklaşık 1720 yıllık olduğu sanılan 4,31 gramlık altın paranın, açık artırmada tahmin edilen fiyattan yaklaşık 5 kat fazla bir ücrete satıldığı ifade edildi.

1720 yıllık Roma sikkesine rekor fiyat

"BAŞTA SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Parayı metal dedektör yardımıyla bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, yaptığı açıklamada, sikkenin bulduklarında oldukça iyi durumda olduğunu ve bu sebeple ilk başta sahte olduğunu düşündüklerini söyledi.

İNGİLTERE'Yİ ROMA'DAN AYIRMAK İSTEYEN ALLECTUS

Bir yüzünde Allectus'un resmi bulunan sikkenin, kendisinden önceki imparatorun yardımcılığını yapan ve onu öldürerek 293-296 yıllarında İngiltere'yi yöneten Allectus'un hükümdarlığını kanıtladığı belirtildi.

Allectus, İngiltere'yi Roma İmparatorluğu'ndan ayırma ve bağımsız bir bölge haline getirme çabalarıyla biliniyor.

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