175 metrekarelik ev, 3 boyutlu yazıcı ile 2 günde basıldı

3 boyutlu yazıcılar ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu ve özellikle kişisel amaçlı 3 boyutlu yazıcılar hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi.

İnşaat sektöründe de oldukça popüler olan bu teknoloji, zamandan tasarruf ederek oldukça iyi işler ortaya çıkarabiliyor.





175 METREKARELİK EV İNŞAATI 48 SAAT SÜRÜYOR

Ürettiği 3 boyutlu yazıcılar ile tanınan SQ4D şirketi, kendi geliştirdiği Otonom Robotik Yapı Sistemleri (ARCS) isimli inşaat yazıcısını kullanarak 175 metrekarelik evi 2 günde tamamlamayı başardı.

Şirket, ayrıca inşaatta kullanılan yapı malzemelerinin toplam maliyetinin de 6 bin dolardan daha az olduğunu açıkladı.

Sahip olduğu teknolojiyi daha da geliştireceklerini açıklayan SQ4D, gelecek yıla kadar basım süresinin yarı yarıya azalacağını vurguladı.

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