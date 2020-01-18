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175 metrekarelik ev, 3 boyutlu yazıcı ile 2 günde basıldı

ARCS isimli 3 boyutlu inşaat yazıcısı, 175 metrekarelik evi yalnızca 48 saat içerisinde tamamladı.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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3 boyutlu yazıcılar ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu ve özellikle kişisel amaçlı 3 boyutlu yazıcılar hemen hemen her bütçeye uygun hale geldi.

İnşaat sektöründe de oldukça popüler olan bu teknoloji, zamandan tasarruf ederek oldukça iyi işler ortaya çıkarabiliyor.

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175 METREKARELİK EV İNŞAATI 48 SAAT SÜRÜYOR

Ürettiği 3 boyutlu yazıcılar ile tanınan SQ4D  şirketi, kendi geliştirdiği Otonom Robotik Yapı Sistemleri (ARCS) isimli inşaat yazıcısını kullanarak 175 metrekarelik evi 2 günde tamamlamayı başardı.

Şirket, ayrıca inşaatta kullanılan yapı malzemelerinin toplam maliyetinin de  6 bin dolardan daha az olduğunu açıkladı.

Sahip olduğu teknolojiyi daha da geliştireceklerini açıklayan SQ4D, gelecek yıla kadar basım süresinin yarı yarıya azalacağını vurguladı.

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175 metrekarelik ev, 3 boyutlu yazıcı ile 2 günde basıldı

175 metrekarelik ev, 3 boyutlu yazıcı ile 2 günde basıldı

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