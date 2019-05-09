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Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD'nin ağırlaşan İran yaptırımlarının ardından Ruhani'den gelen nükleer faaliyetleri artırma tehditleri, dünya basınının gündemindeydi.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 13:06..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Beyaz Saray’ın Çin’e ek vergiler getirileceği açıklamasının ardından Pekin yönetiminin “gerekli karşı hamlelerle” atacağa geçeceğine yönelik beyanları, WSJ’ın gündem konusu oldu. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Cuma günü Çin ürünlerine olan vergileri iki kattan fazla artıracağını duyurmuştu. Gazetenin ana sayfasında öne çıkan diğer konularsa Adalet Bakanı William Barr'ın 'Kongre'ye saygısızlıkla' suçlanması ve Taliban militanlarının Kabil’de ABD güçlerinin de bulunduğu bir karakola düzenlediği saldırı oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Adalet Bakanı William Barr, Temsiciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda yapılan oylama sonucu Kongre'ye itaatsizlikle suçlanması NYT’ın gündemindeydi. Güney Afrika'da halk ulusal parlamento üyelerinin, aralarında Nelson Mandela’nın partisi olan Afrika Ulusal Kongresi’nin de bulunduğu, eyalet valileri ve eyalet meclis üyeleri seçimi için yapılan oylamalar da gazetenin ana sayfasında yer aldı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, "Nükleer anlaşmada çıkarımız korunmazsa 2 ay içinde uranyum seviyesini artırırız" açıklamalarının, ülkenin dünyayı tehdit ettiğine yönelik beyanları, FT’ın manşet konusu oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere'de, Prens Harry-Meghan Markle çiftinin 2 gün önce doğan erkek bebeklerinin adının Archie Harrison Mountbatten-Windsor konması, The Times’ın manşet konusuydu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere tahtının 7. varisi olan, Meghan Markle ve Prens Harry'nin 6 Mayıs Pazartesi günü dünyaya gelen bebeğinin isminin Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak belirtilmesi, Guardian’ın da kapak konusu oldu.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

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