18 ayrı başkentte İdlib eylemi

Biz Sevgiyiz Platformu tarafından İdlib’deki katliamlara dikkat çekmek amacıyla 18 farklı ülkede eşzamanlı olarak binlerce balon uçuruldu. Türkiye’deki adres, Ankara Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı oldu.

BOMBALARDAN KAÇAMIYOR VE SAKLANAMIYORLAR

Balonların uçurulması öncesinde Biz Sevgiyiz Platformu Aktivistlerinden Talha Keskin, basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Talha Keskin, şöyle konuştu:



“Şu anda, binlerce insan Londra’da, Paris’te, Brüksel’de, Lahey’de, Berlin’de, Cenevre’de, Viyana’da, Washington’da, Ljublajana’da, Zagreb’de, Saraybosna’da, Podgorica’da, Priştine’de, Üsküp’te, Tiran’da, Atina’da, Ankara’da ve İdlib’de yerel ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının öncülüğünde İdlib’de yaşayan insanlarla dayanışma için bir araya gelmiş durumda.





BM Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, geçtiğimiz haftalarda İdlib’le ilgili yaptığı bir konuşmada “Kuşatılmış ve saldırıya uğrayan milyonlarca kadın, çocuk ve erkek, modern tarihimizdeki en kötü trajedilerden birinin daha fazla yayılmasını durdurmak için uluslararası kamuoyunun desteğine muhtaç durumda” ifadesini kullanmıştır.

İdlib’de her gün evler, hastaneler ve okullar bombalanıyor. Siviller, kuşatılmış bölgelerde mahsur kalmış durumda. Ne kaçabiliyorlar ne de bombalardan saklanabilecek bir yerleri var.





3 AYRI TALEP

Bugün, dünyanın dört bir yanındaki sıradan insanlar olarak İdlib ile dayanışma amacıyla 18 başkentte bir araya geldik ve uluslararası kamuoyuna üç mesajımız var:

1-Suriye’nin İdlib şehrindeki acımasız savaş durdurulmalı, sivillerin, okulların ve hastanelerin kasıtlı olarak bombalanmasına son verilmelidir.

2-Kimyasal silah ve tecavüzü, savaş silahı olarak kullanarak savaş suçu işleyen bütün sorumluların adalete hesap vereceği garanti edilmelidir.

3-İdlib içindeki ve dışındaki sivillerin acılarını hafifletmek için insani yardımların sağlanmasının önündeki engeller kaldırılmalı, Suriye’nin barış, istikrar ve bütünlüğü güvence altına alınmalıdır.





18 farklı ülkeden vicdanlı insanlar, “Biz Sevgiyiz” kampanyamızın uluslararası sloganı olan #WeAreTheLove etiketiyle sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek veriyorlar.

Sizleri de İdlib’deki can kayıplarının önüne geçilmesini hedefleyen kampanyamıza destek vermeye ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşımlar yaparak katkı vermeye davet ediyoruz."





BALONLAR UÇURULDU

Talha Keskin’in açıklamalarının ardından üzerinde Biz Sevgiyiz yazılı binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

BİZ SEVGİYİZ PLATFORMU NEDİR?

Biz Sevgiyiz Platformu, Suriye'de İdlib ilinde sürmekte olan katliam hakkında farkındalığı arttırmaya ve barış ortamı yaratmaya çalışan bir grup insan ve projeden oluşan tarafsız bir uluslararası kampanyadır.

Kampanya, 2018 yılında saldırıların yoğunlaştığı İdlib’te; masum erkek, kadın ve çocuklara karşı yapılan acımasız saldırılar olurken ve Birleşmiş Milletler insanlık felaketi hakkında uyarı yaparken dünyanın farklı ülkelerinden genç aktivistlerin ve insanların bir araya gelerek; barış, sevgi ve umut mesajı vermek amacıyla başlatıldı.

Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da desteklediği bu kampanya dünya liderlerini, yetkilileri ve politikalardan sorumlu bütün insanları düşmanlıkların bitirilmesine, bir insanlık koridoru açılmasına ve İdlib’teki çatışmaların sonlandırılmasına çağırıyor.

Kampanya Cenevre Savaş sözleşmelerine aykırı olarak özellikle okullara ve hastanelere acımasızca yapılan saldırı ve bombalamalara dikkat çekmeyi amaçlıyor.