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Fatih’te 4 katlı binada yangın

İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA | 06.12.2018 - 07:38..
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4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan binanın en üst katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, sokak üzerindeki hatalı parklar nedeniyle itfaiye personeli sokak üzerindeki araç sahiplerini bulabilmek için evlerin camlarına vurdu.

Fatih’te 4 katlı binada yangın

DÜZENSİZ PARK MÜDAHALEDE SORUN ÇIKARDI

Yangını fark eden ev sahibi evden çıkarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak içerisinde düzensiz araç parkları nedeniyle sokağa giremedi.

Fatih’te 4 katlı binada yangın

İtfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine itfaiye personeli sokak üzerinde bir aracın sahibini bulmak için evlerin camlarına vurarak araç sahibini aradı. Araçların kaldırılmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın en üst katında alev alev yanan yangını müdahale etti.

Fatih’te 4 katlı binada yangın

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