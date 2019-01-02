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18 kadın hamamda zehirlendi

Hatay'daki bir hamamda kimyasal içerikli temizlik maddesi kullanılması nedeniyle 18 kadının zehirlendiği tespit edildi.

AA | 02.01.2019 - 19:37..
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18 kadın, Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve bir gün önce kimyasal içerikli maddeyle temizlik yapılan hamama gitti.

Sıcak suyun temizlenen alana temas etmesiyle ortaya çıkan buhar nedeniyle hamamda bulunan kadınlar fenalaştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, oksijen maskesi takarak kadınlara ilk müdahaleyi yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Zehirlendiği tespit edilen 18 kişi, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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