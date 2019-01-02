18 kadın hamamda zehirlendi

Gelinliği görür görmez "Giyinmemiş bu" diye bağırdığı tepkisi izlenme rekorları kırdı. Geceye ait çok özel fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

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Mutfakta kimyasal tehdit var

Alışveriş safhasından başlayarak mutfağa taşınan kimyasal tehdidin boyutunun her geçen gün daha da arttığı ve endokrin sistem rahatsızlıkları başta olmak üzere kanser için risk oluşturduğu belirtildi.