18 Suriye Rejim askerinin iade edildiği görüntüler

Türk askeri, Suriye'nin kuzeyinde Resulayn'da arama-tarama faaliyetleri yaparken 18 Suriye Rejimi askerini ele geçirmişti.

ESAD ASKERLERİNİN RUSYA'YA VERİLME GÖRÜNTÜSÜ

Bu askerler, Rusya'ya teslim edildi. Milli Savunma Bakanlığı da konuya ilişkin; "29 Ekim tarihinde Resulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." açıklamasını yaptı.

Esad'ın 18 askerinin, Rusya'ya teslim edildiği görüntüler yayınlandı.

18 Rejim askerinin teslim edilme anı VİDEO