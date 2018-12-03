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18 yaşındaki genç belediye tuvaletinde ölü bulundu

Umumi tuvalette yüksek dozda uyuşturucu kullandığı öne sürülen 18 yaşındaki Ö.E. isimli genç hayatını kaybetti.

İHA | 03.12.2018 - 16:43..
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Konya’nın Karatay ilçesinde uyuşturucu kullandığı tahmin edilen 18 yaşındaki Ö.E. umumi belediye tuvaletinde ölü bulundu.

GÖRÜR GÖRMEZ POLİSE HABER VERDİ

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şerafettin Sokak yakınında bulunan bir umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletin kadın bölümüne giren tuvalet görevlisi yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü.

18 yaşındaki genç belediye tuvaletinde ölü bulundu

TUVALETTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı incelemelerde gencin 18 yaşındaki Ö.E. olduğunu tespit etti.

18 yaşındaki genç belediye tuvaletinde ölü bulundu

UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri Ö.E.'nin aşırı dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

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