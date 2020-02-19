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18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı

İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı davada, hakkında tutuklama kararı çıkan sanık, mahkeme salonunun dışındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı.

DHA | 19.02.2020 - 05:12..
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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" davasından 18 yıl ceza alarak hakkında tutuklama kararı çıkan sanık O.E. duruşma salonunun bulunduğu 1'inci kattan koşarak aşağıya indi.

18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı

CAM KAPIYI KIRIP KAÇMAK İSTEDİ

Sanık O. E., zemin kata indikten sonra mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Polis ve adliyenin güvenlik görevlilerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.

18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı -1

18 yıl cezayı duyunca adliyeden kaçmaya çalıştı -2

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