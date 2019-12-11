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18 yıldır görmediği kocasından boşanamıyor

İzmir’de 1990 yılında evlenen kadın, tam 18 yıldır göremediği eşinden boşanmak istiyor ancak Almanya’da yaşayan eşinin adresi belli olmadığı için boşanma gerçekleşemiyor.

İHA | 11.12.2019 - 09:53..
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İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Hülya Görür, 1989 yılında Almanya’dan İzmir’e tatile gelen Mehmet Görür ile tanıştı.

Mehmet Görür’e aşık olan Hülya Görür, ailesinin karşı çıkmasına rağmen sevdiği adamla 1990 yılında evlendi. Hülya Görür’ün aktardığına göre, Mehmet Görür kısa bir süre sonra Almanya’ya döndü, Hülya Görür de 6 ay sonra eşinin yanına gitti.

18 yıldır görmediği kocasından boşanamıyor

3 AYLIK HAMİLEYKEN AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ

8 ay Almanya’da yaşayan Görür çifti, Türkiye tatili sırasında tartışınca Mehmet Görür, eşine haber vermeden Almanya’ya döndü. 8 ay sonra geri dönüp af dileyen Mehmet Görür, eşini ikna etti ve onu da alarak Almanya’ya yeniden gitti. Ancak çift anlaşamadı ve Hülya Görür 3 aylık hamileyken, Türkiye’ye ailesinin yanına yerleşti.

18 yıldır görmediği kocasından boşanamıyor

"18 YILDIR GÖRMÜYORUM"

Oğlu Utku, 7 yaşına gelene kadar eşinin kendileriyle ilgilenmediği için 2000 yılında boşanma davası açtığını belirten Hülya Görür, “Son celsede eşim tekrar Türkiye’ye geldi ve barışmak istedi. Çocuğumun isteği üzerine onunla yine barıştım. Barıştan sonra bir sene boyunca bizi Almanya’ya götüreceğine dair oyaladı. 2001 yılında ise oğlum büyük bir kaza geçirerek, engelli kaldı. Kaza sonrası sadece 9 ay bizimle ilgilendi. Çok büyük sorunlar yaşadım ama 9 ay sonra hiçbir şekilde aramadı. En son geldiğinde fuara gitmiştik, fotoğraf çektirmiştik. O son fotoğraf oldu. 18 yıldır eşimi görmedim.” diye konuştu.

18 yıldır görmediği kocasından boşanamıyor

"ADAMI BULAMIYORUM"

Görür, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yaşadığını tahmin ettiği eşinin adresine ulaşamadığı için 2015 yılında açtığı boşanma davasının sonuçlanamadığını ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti. Eşini 18 yıldır bulamadığını kaydeden Görür, “Adamı bulamıyorum, ailesine soruyorum ama ‘bilmiyoruz’ diyorlar. Eşimi bulursam boşanacağım. Dilekçelerim sürekli geri geliyor. Bana yardım edin. Eşim 18 yıldır bizi ne arıyor, ne soruyor. Bu nasıl bir evlilik bilemiyorum. Onun soy adını taşımak istemiyorum. Eşim, oğlum kaza geçirdiğinde ‘özürlü kalacaksa ölsün’ diyebilen bir insan. Bu adamdan kurtulmak istiyorum. 30 yılda anca 14 ay beraber kalabildik. Onun dışında hep ayrıydık. Aradan yıllar geçti, 30 yıllık kocamı görsem tanıyamam.” ifadelerini kullandı.

18 yıldır görmediği kocasından boşanamıyor

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