Adana’da nesli tükenmekte olan semender bulundu

Adana-Kahramanmaraş Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın güney sınırında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan sarı benekli semender ya da Türk semenderi olarak adlandırılan Salamandra Infraimmaculata bulundu.

NESLİ TÜKENEN TÜRK SEMENDERİ ADANA'DAN ÇIKTI

Simbeyli ilçesindeki bölgede, hidroelektrik santrali personeli tarafından bulunan semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri, nesli tükenmekte olan semenderi doğal yaşam ortamına bıraktı.

























