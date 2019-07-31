taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5302
Euro
6.1655
Altın
1431.06
Borsa
102116.87
Gram Altın
254.603

180 göçmen şişme botla Yunanistan'a geçerken yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri, 5 şişme botla İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 180 göçmeni yakaladı.

İHA | 31.07.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 24 isimli sahil güvenlik botu; Altınkum, Ildır Körfezi, Karaada ve Karaabdullah Burnu açıklarında 5 şişme bota müdahale ederek durdurdu.

180 göçmen şişme botla Yunanistan'a geçerken yakalandı

ÇOK SAYIDA KADIN VE ÇOCUK

Şişme botlardaki göçmenleri sahil güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra göçmenleri Çeşme İskelesi'ne götürdü. 4 şişme bot ise göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınması sırasında battı. Bir şişme bot yedeğe alınarak, Çeşme İskelesi'ne getirilip bağlandı. Suriye, Filistin, Afganistan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinin uyruğundan olan ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 180 göçmene, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.

180 göçmen şişme botla Yunanistan'a geçerken yakalandı

YORGUN VE UYKUSUZ GÖÇMENLER

Yorgun ve uykusuz olan birçok göçmen, uykusuzluğa dayanamayıp iskelede uyuyakaldı. Göçmenler, ıslanan giysilerini de iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Çeşme İskelesi'nde işlemleri tamamlanan göçmenler, Çeşme Belediyesi'nden temin edilen otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

180 göçmen şişme botla Yunanistan'a geçerken yakalandı

Göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

180 göçmen şişme botla Yunanistan'a geçerken yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar 5.55'in altında

Dolar 5.55'in altında

265
Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

253
MHP'li başkan damadını müdür yaptı

MHP'li başkan damadını müdür yaptı

274
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

98
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

109
Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

209
Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir