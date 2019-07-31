180 göçmen şişme botla Yunanistan'a geçerken yakalandı

İzmir'in Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 24 isimli sahil güvenlik botu; Altınkum, Ildır Körfezi, Karaada ve Karaabdullah Burnu açıklarında 5 şişme bota müdahale ederek durdurdu.

ÇOK SAYIDA KADIN VE ÇOCUK

Şişme botlardaki göçmenleri sahil güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra göçmenleri Çeşme İskelesi'ne götürdü. 4 şişme bot ise göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınması sırasında battı. Bir şişme bot yedeğe alınarak, Çeşme İskelesi'ne getirilip bağlandı. Suriye, Filistin, Afganistan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinin uyruğundan olan ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 180 göçmene, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.

YORGUN VE UYKUSUZ GÖÇMENLER

Yorgun ve uykusuz olan birçok göçmen, uykusuzluğa dayanamayıp iskelede uyuyakaldı. Göçmenler, ıslanan giysilerini de iskelenin korkuluklarına asarak kurutmaya çalıştı. Çeşme İskelesi'nde işlemleri tamamlanan göçmenler, Çeşme Belediyesi'nden temin edilen otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

Göçmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi.